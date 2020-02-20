В лобовом столкновении двух авто в Твери погиб водитель

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:32:06+03:00

ДТП на 2-я Красина, водитель погиб Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром, 20 февраля, на улице 2-я Красина, в районе дома №51, в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что произошло лобовое столкновение двух иномарок.

На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, медики скорой помощи.

Как стало известно, водитель-виновник аварии от полученных травм скончался на месте аварии. Еще один человек пострадал.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU