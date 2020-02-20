2020-02-20T09:32:06+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении двух авто в Твери погиб водитель

ДТП случилось на улице 2-я Красина
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на 2-я Красина, водитель погиб Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на 2-я Красина, водитель погиб Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 20 февраля, на улице 2-я Красина, в районе дома №51, в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что произошло лобовое столкновение двух иномарок.

На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, медики скорой помощи.

Как стало известно, водитель-виновник аварии от полученных травм скончался на месте аварии. Еще один человек пострадал.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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