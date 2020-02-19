Подготовка к встрече Масленицы в Твери идет полным ходом
Подготовка к встрече Масленицы в Твери и рядом с Тверью идет полным ходом.
В воскресенье 1 марта праздник "Широкая масленица" пройдет и в Домотканово, что в 20 км от города.
В программе - народные песни, традиционные хороводы, проводы зимы и закликание весны от фольклорного ансамбля "Межа" (руководитель Ирина Некрасова). Катания на лошадях, блины, перетягивание каната и шутливые поединке также запланированы.
В финале программы - сжигание чучела Масленицы.
Начало в 12.00, сжигание Масленицы в 16.00.
Вход на территорию парка 50 руб, дети дошкольного возраста - бесплатно.
Адрес: Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь (Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово).
Справки по телефону: 8-903-034-33-11.
Сжигание чучела - в 16.00. Фото: Ольга Кузнецова
ИСТОЧНИК KP.RU