2020-02-20T00:00:13+03:00
Звезды

Подготовка к встрече Масленицы в Твери идет полным ходом

Большой праздник традиционно пройдет и в Домотканово
Ирина ТАРАСОВА
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Одна из традиций "домоткановской Масленицы" - женское перетягивание каната. Фото: Ольга КузнецоваОдна из традиций "домоткановской Масленицы" - женское перетягивание каната. Фото: Ольга Кузнецова
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Подготовка к встрече Масленицы в Твери и рядом с Тверью идет полным ходом.

В воскресенье 1 марта праздник "Широкая масленица" пройдет и в Домотканово, что в 20 км от города.

В программе - народные песни, традиционные хороводы, проводы зимы и закликание весны от фольклорного ансамбля "Межа" (руководитель Ирина Некрасова). Катания на лошадях, блины, перетягивание каната и шутливые поединке также запланированы.

В финале программы - сжигание чучела Масленицы.

Начало в 12.00, сжигание Масленицы в 16.00.

Вход на территорию парка 50 руб, дети дошкольного возраста - бесплатно.

Адрес: Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь (Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово).

Справки по телефону: 8-903-034-33-11.

Сжигание чучела - в 16.00. Фото: Ольга Кузнецова

Сжигание чучела - в 16.00. Фото: Ольга Кузнецова

ИСТОЧНИК KP.RU

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