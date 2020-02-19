2020-02-19T23:25:44+03:00
Звезды

Спектакль Тверского театра драмы «Вечно живые» отметили в Ярославле дипломом «Розовфеста»

Постановка закрывала Всероссийский фестиваль имени В.С. Розова
Ирина ТАРАСОВА
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После финального поклона театралы ещё долго аплодировали и не хотели отпускать актёров. Фото: ТАТДПосле финального поклона театралы ещё долго аплодировали и не хотели отпускать актёров. Фото: ТАТД
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С 12 по 17 января в Ярославле проходил театральный фестиваль имени В.С. Розова.

Завершить его выпала честь Тверскому академическому театру драмы, артисты которого показали спектакль «Вечно живые» по одной из самых известных пьес В.С. Розова.

Несмотря на пять продуктивных дней, был полный зал зрителей. В завершающий день фестиваля гостей театра встречал в фойе арт-объект с оригами в виде журавликов, что перекликалось со сценографическим приёмом Александра Павлишина и отсылало к знаменитому фильму «Летят журавли» по произведению Розова.

- Очень театральный город! Зритель принимал радушно. Очень благодарны, что ТЮЗ вновь проводит такой фестиваль. Обязательно, по возможности, приедем в гости к ярославцам вновь!», – поделился впечатлениями режиссёр-постановщик спектакля «Вечно живые» Александр Павлишин.

После финального поклона театралы ещё долго аплодировали и не хотели отпускать актёров.

Сын драматурга В.С. Розова – С.В. Розов находился среди членов экспертного совета театрального праздника. Работу Тверского театра драмы отметили, наградив артистов дипломом «Розовфеста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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