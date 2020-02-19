Школьные этапы конкурса «Живая классика» начались в Тверской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T22:58:07+03:00

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В России стартовал Международный конкурс юных чтецов «Живая классика». Суть которого заключается в том, что сотни тысяч участников читают наизусть отрывки из любимых прозаических произведений.

Напомним, первые этапы конкурса проходят в школа регионов. Тверская область также принимает участие.

- Школьные этапы конкурса похожи на большой флешмоб. В течение февраля чтение вслух становится повсеместным увлечением. Победа в школьном этапе дает право трем лучшим участникам выйти на муниципальный уровень и показать свои навыки и талант чтеца соперникам из других школ, - комментирует пресс-секретарь Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" Ксения Юринова.

Также в 30 регионах России во время регионального финала конкурса пройдут прослушивания в Театральный институт имени Бориса Щукина в Москве. Какие именно регионы буду принимать педагогов из театрального института, определит голосование на сайте. Чтобы проголосовать, достаточно лишь зарегистрироваться до 21 февраля.

Принять участие в прослушиваниях смогут чтецы-старшеклассники, отобранные жюри в том числе и во время школьного этапа. Лучшие чтецы, отмеченные педагогами театрального института, получат возможность пройти сразу на второй этап вступительных испытаний.

Напомним, победители школьного и муниципального этапов смогут смогут принять участие в региональном финале, победители которого получают путевки на специальную смену «Живая классика» в МДЦ «Артек». Помимо основного конкурса в течение года проходит конкурс чтецких баттлов «Живая классика 365», так что у любого участника, не прошедшего школьный этап, всегда есть шанс на победу.

ИСТОЧНИК KP.RU