Очередной дружеский книгообмен состоится в Твери

19 Февр. 2020 2020-02-19T21:28:38+03:00

Читатели Твери меняются книгами уже не в первый раз. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Очередной книгообмен состоится в Твери в библиотеке имени Горького в ближайшую субботу, 22 февраля.

Правила участия в этой дружеской акции просты: принесите с собой ставшие ненужными вам книги и обменяйте их на предложенные другими участниками. Если вам ничего не приглянулось, вы можете просто оставить свои книги для других книголюбов. Можно даже взять себе понравившуюся книгу, не оставив ничего взамен!

Вход на книгообмен свободный. Книголюбов приглашают в полдень в холл первого этажа библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU