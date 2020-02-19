Власти Тверской области рассчитывают на федеральный проект при ремонте мостов
Областное правительство подало заявку на участие региона в новом федеральном проекте «Мосты и путепроводы». Он разработан Росавтодором по поручению Президента Владимира Путина. Масштабные работы по проекту в регионах России начнутся не раньше 2021 года.
В Тверской области в перечень нуждающихся в ремонте объектов включено 23 моста и один путепровод. Их общая протяженность - 660 метров.
По мнению областного правительства, для проведения ремонта было бы логично привлечь средства нового федерального проекта. Он может быть реализован как часть нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Губернатор Игорь Руденя, говоря о об этом нацпроекте, отметил, что в ближайшие годы в регионе прежде всего будут ремонтировать «социально значимые направления, магистрали, которые необходимы для реализации туристических и инвестиционных проектов».
ИСТОЧНИК KP.RU
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