Власти Тверской области рассчитывают на федеральный проект при ремонте мостов

19 Февр. 2020 2020-02-19T21:10:55+03:00

В прошлом году в Твери начали капремонт Бурашевского путепровода. Фото: ПТО

Всего на сегодняшний день в регионе ремонт необходим 24 сооружениям

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Областное правительство подало заявку на участие региона в новом федеральном проекте «Мосты и путепроводы». Он разработан Росавтодором по поручению Президента Владимира Путина. Масштабные работы по проекту в регионах России начнутся не раньше 2021 года.

В Тверской области в перечень нуждающихся в ремонте объектов включено 23 моста и один путепровод. Их общая протяженность - 660 метров.

По мнению областного правительства, для проведения ремонта было бы логично привлечь средства нового федерального проекта. Он может быть реализован как часть нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Губернатор Игорь Руденя, говоря о об этом нацпроекте, отметил, что в ближайшие годы в регионе прежде всего будут ремонтировать «социально значимые направления, магистрали, которые необходимы для реализации туристических и инвестиционных проектов».

ИСТОЧНИК KP.RU