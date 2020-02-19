В районах Тверской области преобразят ещё шесть ДК
В этом году должны засверкать новыми красками шесть сельских Домов культуры в четырёх муниципалитетах региона. Правда, какие именно ДК и где, областное правительство пока не сообщает. Зато точно известно, что в районном ДК Лихославля организуют виртуальный концерный зал.
Будущие культурные обновления запланированы по линии нацпроекта «Культура».
- Развитие отрасли культуры дает нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение в духе традиционных ценностей, – заметил некогда губернатор Игорь Руденя, говоря про реализацию этого нацпроекта.
В прошлом году развитие отрасли культуры вылилось в ремонты четырёх сельских ДК. Из них особенно преобразился Дом Культуры в деревне Малое Василёво Кимрского района.
ИСТОЧНИК KP.RU
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