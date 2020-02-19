В районах Тверской области преобразят ещё шесть ДК

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:32:35+03:00

В прошлом году по нацпроекту шикарно отремонтировали ДК в деревне Малое Василёво. Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

В этом году должны засверкать новыми красками шесть сельских Домов культуры в четырёх муниципалитетах региона. Правда, какие именно ДК и где, областное правительство пока не сообщает. Зато точно известно, что в районном ДК Лихославля организуют виртуальный концерный зал.

Будущие культурные обновления запланированы по линии нацпроекта «Культура».

- Развитие отрасли культуры дает нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение в духе традиционных ценностей, – заметил некогда губернатор Игорь Руденя, говоря про реализацию этого нацпроекта.

В прошлом году развитие отрасли культуры вылилось в ремонты четырёх сельских ДК. Из них особенно преобразился Дом Культуры в деревне Малое Василёво Кимрского района.

ИСТОЧНИК KP.RU