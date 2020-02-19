На участие в программе поддержки местных инициатив в Твери подано 29 заявок

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:28:14+03:00

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Тверь будет участвовать в региональной Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в пятый раз. Очередная порция заявок (средства на реализацию которых будут выданы в этом году, по итогам конкурсного отбора) готовы к рассмотрению областным Минфином.

Всего в этом году заявок 29: семь из Московского района, одиннадцать - из Пролетарского, семь из Заволжья и четыре - из Центрального района.

Некоторые инициативные группы жителей участвуют в этом году в ППМИ не впервые. Например жители дома №28 по проспекту 50 лет Октября в прошлом году по ППМИ закупили для своего двора малые архитектурные формы и уложили асфальт. А в 2020 году они хотят установить во дворе детскую площадку.

Конкурсный отбор по актуальным заявкам будет проведён весной. По его результатам окончательно определятся проекты, которые будут реализованы в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU