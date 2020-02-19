2020-02-19T19:35:21+03:00
Происшествия

Дорогой смартфон украли в кафе у жительницы Твери

Злоумышленницу задержали
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери полицейские раскрыли кражу смартфонаВ Твери полицейские раскрыли кражу смартфонаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что в одном из кафе у нее похитили мобильный телефон стоимостью 20 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, проверили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и вышли на след подозреваемой.

Личность злоумышленницы была установлена, ею оказалась ранее судимая неработающая 44-летняя жительница Твери. В полиции женщина дала признательные показания.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". На время следствия она находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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