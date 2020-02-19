В Твери увеличилось количество вызовов педиатрических бригад скорой помощи

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:26:56+03:00

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С 10 по 16 февраля в Твери и Калининском районе значительно увеличилось количество вызовов педиатрических бригад скорой медицинской помощи - с 674 до 802, госпитализировано 240 детей. Такую статистику приводит областной минздрав по итогам прошедшей недели.

При этом общее количество вызовов бригад "скорой" уменьшилось - с 4234 до 3570, госпитализирован каждый третий.

Ежедневно по Твери и Калининскому району работали 34 бригады, из которых четыре-пять - неотложной медицинской помощи. На экстренные вызовы медики в среднем доезжали за 15,6 минут, на неотложные - за 26,38 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU