Дошколят в Тверской области поили поддельным молоком
В феврале инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в дошкольном образовательном учреждении Торопецкого района была проведена проверка и отобрана проба молочной продукции.
Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили образцы и выявили, что молоко питьевое ультрапастеризованное жирностью 3,2%, произведенное в Ростовской области, имеет в составе растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза и не отвечает требованиям безопасности молочной продукции.
Результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU