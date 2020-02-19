Дошколят в Тверской области поили поддельным молоком

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:47:43+03:00

В составе молока нашли растительные масла и жиры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В феврале инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в дошкольном образовательном учреждении Торопецкого района была проведена проверка и отобрана проба молочной продукции.

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили образцы и выявили, что молоко питьевое ультрапастеризованное жирностью 3,2%, произведенное в Ростовской области, имеет в составе растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза и не отвечает требованиям безопасности молочной продукции.

Результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU