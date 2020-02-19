Директор фирмы в Тверской области подозревается в хищении средств материнского капитала

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:12:17+03:00

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Факт хищения средств федерального бюджета, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации в качестве материнского капитала, выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с ОЭБ и ПК МО МВД России "Бежецкий".

Правоохранительными органами установлено, что бывший председатель правления одной из фирм Бежецка, используя свое должностное положение, совершил хищение денежных средств из федерального бюджета.

По версии следствия, злоумышленник подготовил и предоставил в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области фиктивные документы для получения средств материнского (семейного) капитала, предназначенных на улучшение жилищных условий. Деньги были перечислены с расчетного счета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет подозреваемому. Таким образом, сумма ущерба федерального бюджета составила 448 тысяч рублей.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU