Женщина лишилась ноги, попав под поезд в Тверской области
ЧП произошло на станции Вышний Волочек
Поездом женщине отрезало ногу в Тверской областиФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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ЧП произошло около 1:15 ночи 16 февраля, на 365-м км станции Вышний Волочек Тверской области.
При отправлении поезда № 140 сообщением "Брянск-Санкт-Петербург" на оборудованном пешеходном переходе 32-летняя местная жительница попала под колеса поезда.
В результате происшествия пострадавшей отрезало правую ногу. Также она получила открытый перелом левой голени.
С травмами женщину госпитализировали в ЦРБ.
- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.
ИСТОЧНИК KP.RU