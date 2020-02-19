Женщина лишилась ноги, попав под поезд в Тверской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:57:20+03:00

Поездом женщине отрезало ногу в Тверской области Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ЧП произошло на станции Вышний Волочек

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ЧП произошло около 1:15 ночи 16 февраля, на 365-м км станции Вышний Волочек Тверской области.

При отправлении поезда № 140 сообщением "Брянск-Санкт-Петербург" на оборудованном пешеходном переходе 32-летняя местная жительница попала под колеса поезда.

В результате происшествия пострадавшей отрезало правую ногу. Также она получила открытый перелом левой голени.

С травмами женщину госпитализировали в ЦРБ.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU