В двух городах Тверской области продавали орехи и сухофрукты сомнительного качества
В феврале сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверки на рынках Андреаполя и Кимр и выявили нарушения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.
- В трех случаях установлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией (орехи, сухофрукты, апельсины, мандарины), не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль, - сообщает пресс-служба ведомства.
Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU