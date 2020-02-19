В двух городах Тверской области продавали орехи и сухофрукты сомнительного качества

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:47:16+03:00

Орехи и сухофрукты сомнительного качества продавали в Андреаполе и Кимрах Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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В феврале сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверки на рынках Андреаполя и Кимр и выявили нарушения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

- В трех случаях установлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией (орехи, сухофрукты, апельсины, мандарины), не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль, - сообщает пресс-служба ведомства.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU