В Тверской области домашняя собака заразилась бешенством

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:38:26+03:00

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Случай заболевания бешенством домашней собаки, принадлежавшей жителю деревни Буденовка Максатихинского района, выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Патологический материал животного был направлен на проверку в рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории Верхневолжья Управлением Россельхознадзора по Тверской области совместно с Главным управлением "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области.

Исследования показали наличи антигена вируса в крови животного.

Полученные результаты анализов направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU