В Тверской области домашняя собака заразилась бешенством
Случай заболевания бешенством домашней собаки, принадлежавшей жителю деревни Буденовка Максатихинского района, выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.
Патологический материал животного был направлен на проверку в рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории Верхневолжья Управлением Россельхознадзора по Тверской области совместно с Главным управлением "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области.
Исследования показали наличи антигена вируса в крови животного.
Полученные результаты анализов направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU