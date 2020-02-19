2020-02-19T16:27:33+03:00
Общество

Госавтоинспекторы объяснили, почему эвакуируют "шатлы" с улиц Твери

В отношении нарушителя возбуждено административное производство
Ольга ТРОФИМОВА
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"Шатл" эвакуировали на охраняемую стоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области"Шатл" эвакуировали на охраняемую стоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Днем, 19 февраля, сотрудники Госавтоинспекции задержали "шатл", который незаконно перевозил пассажиров в Твери.

Облаву на перевозчиков Госавтоинспекция совместно с представителями Отдела автодорожного надзора по Тверской области Центрального МОГДН и Министерства Транспорта Тверской области устроила в центре города, на Тверском проспекте.

"Шатл" остановили в рамках контроля за реализацией новой транспортной модели в Твери. Минимаршрутка осуществляла перевозку пассажиров по регулярному маршруту перевозки.

- Предприниматели работали под видом легкового такси, с возможностью перевозки сразу семи пассажиров, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области. - Сотрудники Министерства транспорта Тверской области возбудили административное производство в отношении нарушителя.

Транспортное средство задержали и эвакуировали на охраняемую стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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