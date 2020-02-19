Госавтоинспекторы объяснили, почему эвакуируют "шатлы" с улиц Твери
Днем, 19 февраля, сотрудники Госавтоинспекции задержали "шатл", который незаконно перевозил пассажиров в Твери.
Облаву на перевозчиков Госавтоинспекция совместно с представителями Отдела автодорожного надзора по Тверской области Центрального МОГДН и Министерства Транспорта Тверской области устроила в центре города, на Тверском проспекте.
"Шатл" остановили в рамках контроля за реализацией новой транспортной модели в Твери. Минимаршрутка осуществляла перевозку пассажиров по регулярному маршруту перевозки.
- Предприниматели работали под видом легкового такси, с возможностью перевозки сразу семи пассажиров, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области. - Сотрудники Министерства транспорта Тверской области возбудили административное производство в отношении нарушителя.
Транспортное средство задержали и эвакуировали на охраняемую стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU