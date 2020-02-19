"Лыжню России-2020" в Твери перенесли на 29 февраля

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:42:39+03:00

Об этом "КП-Тверь" сообщили в областном спорткомитете

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В среду, 19 февраля, стало известно, что спортивные состязания "Лыжня России - 2020" перенесли на 29 февраля. Об этом "КП-Тверь" сообщили в областном спорткомитете. Причиной такого решения стала теплая погода.

Напомним, региональный этап XXXVIII Всероссийской массовой гонки пройдет в деревне Большое Гришкино, в Калининском районе.

Регистрация открыта в магазине "Декатлон", на Октябрьском проспекте, 109, в Твери, а также на Комсомольском проспекте, д. 4/4, каб. 512, с 10:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU