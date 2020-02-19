С улиц Твери эвакуируют новые маршрутки-шатлы

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:44:29+03:00

В Тверского проспекта эвакуировали минимаршрутку Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Алексей Первый

Один из микроавтобусов увезли с Тверского проспекта

Изменить размер текста: A A

На днях в сети появилась информация о том, что в Твери появились новые минимаршрутки. По словам очевидцев, ярко-желтые микроавтобусы курсируют между крупными торговыми центрами города. Проезд в таких семиместных "шатлах" стоит 50 рублей с человека.

Официального подтверждения информация не нашла. Но днем, 19 февраля, в тверских пабликах появились сообщения, что одну из таких "маршруток" эвакуируют прямо из центра города.

Действие проходило перед Новым мостом в сторону Заволжья. На фотографиях, снятых автомобилистами и опубликованных в группе "Подслушано у водителей. Тверь", видно, как "шатл" увозят на эвакуаторе в сопровождении полиции и ОМОНа.

Причина эвакуации пока неизвестна. "КП-Тверь" продолжает следить за происходящим.

ИСТОЧНИК KP.RU