С улиц Твери эвакуируют новые маршрутки-шатлы
На днях в сети появилась информация о том, что в Твери появились новые минимаршрутки. По словам очевидцев, ярко-желтые микроавтобусы курсируют между крупными торговыми центрами города. Проезд в таких семиместных "шатлах" стоит 50 рублей с человека.
Официального подтверждения информация не нашла. Но днем, 19 февраля, в тверских пабликах появились сообщения, что одну из таких "маршруток" эвакуируют прямо из центра города.
Действие проходило перед Новым мостом в сторону Заволжья. На фотографиях, снятых автомобилистами и опубликованных в группе "Подслушано у водителей. Тверь", видно, как "шатл" увозят на эвакуаторе в сопровождении полиции и ОМОНа.
Причина эвакуации пока неизвестна. "КП-Тверь" продолжает следить за происходящим.
ИСТОЧНИК KP.RU