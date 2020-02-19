19 Февр. 2020 2020-02-19T13:26:12+03:00

В период с 22 по 24 февраля МРЭО ГИБДД по Тверской области работать не будут Фото: Кирилл ЧАЩИН

В остальные дни прием ведется в соответствии с установленным режимом работы

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Госавтоинспекция Тверской области информирует об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период праздничных дней.

Ведомство обращает внимание, что прием с 22 по 24 февраля 2020 года осуществляться не будет.

В остальные дни посещения регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД осуществляются в соответствии с установленным режимом работы подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU