2020-02-19T13:15:21+03:00
Спорт

"Динамо" Тверь завершило сезон чемпионата ВХЛ на десятом месте

Бело-голубые уступили на домашнем льду "Ростову"
Ольга ТРОФИМОВА
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"Динамо" Тверь завершило сезон, заняв десятое место Фото: vhl.dynamo.ru"Динамо" Тверь завершило сезон, заняв десятое место Фото: vhl.dynamo.ru
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В завершающей игре сезона, которая состоялась 18 февраля на льду СК "Юбилейный" в Твери, команда "Динамо" Тверь уступила соперникам из Ростова-на-Дону со счетом 0:2.

В ходе игры расстановка сил колебалась в сторону обеих команд. Две шайбы в ворота хозяев гости смогли реализовать еще до начала третьего периода. И, несмотря на то, что заключительную треть матча и всего сезона динамовцы провели в зоне соперника, одержать победу команде не удалось.

Поражение со счетом 0:2 оставило "Динамо" на 10-й строчке итоговой турнирной таблицы Конференции 1 чемпионата Высшей хоккейной лиги. "Ростов" финишировал сразу за бело-голубыми на 11-м месте.

После игры главный тренер "Динамо" Тверь Сергей Орешкин поздравил команды и болельщиков с окончанием сезона:

- "Ростов" с победой. Здесь все очень просто - выиграла та команда, которой было нужнее. По сезону очень много разочарований в игроках, кто-то наоборот - удивил, особенно молодые. Всех с окончанием сезона. Болельщикам отдельное огромное спасибо, они всегда на высоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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