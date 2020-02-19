В Тверской области жители обнаружили в реке тело убитого мужчины

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:35:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о том, что в реке Лучеса, Оленинского района Тверской области обнаружено тело мужчины, поступило в полицию 16 февраля.

На месте происшествия в ходе проверки личность погибшего была установлена. Им оказался 64-летний житель Оленинского района.

Под подозрение правоохранительных органов в совершении преступления попал 50-летний житель Москвы.

Полицейские выяснили, что за несколько дней до убийства мужчины поругались в одном из частных домов поселка в Оленинском районе. Злоумышленник начал избивать знакомого, а затем ударил ножом в область правого надплечья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый погрузил тело убитого в машину, вывез к реке и бросил в воду.

Нелидовским МСО СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. В ближайшее время следователем СК в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется следствие.

Место происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU