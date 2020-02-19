В Тверской области жители обнаружили в реке тело убитого мужчины
Сообщение о том, что в реке Лучеса, Оленинского района Тверской области обнаружено тело мужчины, поступило в полицию 16 февраля.
На месте происшествия в ходе проверки личность погибшего была установлена. Им оказался 64-летний житель Оленинского района.
Под подозрение правоохранительных органов в совершении преступления попал 50-летний житель Москвы.
Полицейские выяснили, что за несколько дней до убийства мужчины поругались в одном из частных домов поселка в Оленинском районе. Злоумышленник начал избивать знакомого, а затем ударил ножом в область правого надплечья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый погрузил тело убитого в машину, вывез к реке и бросил в воду.
Нелидовским МСО СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. В ближайшее время следователем СК в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ведется следствие.
Место происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU