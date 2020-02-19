2020-02-19T12:01:24+03:00
Происшествия

В Твери в результате ДТП иномарка врезалась в столб, пострадал водитель

Виновник скрылся с места происшествия
Ольга ТРОФИМОВА
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Пострадавшего доставили в больницу скорой помощиПострадавшего доставили в больницу скорой помощиФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла около 20:49 вечера, 18 февраля, на проспекте Победы в районе дома №12, в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на регулируемом перекрестке, при развороте не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "NISSAN ALMERA" под управлением 23-летнего водителя, который ехал на зеленый сигнал светофора.

В реультате столкновения "NISSAN ALMERA" наехал на опору городского электроосвещения.

Виновник аварии с места ДТП скрылся. Водитель "NISSAN" был пристегнут ремнем безопасности, с травмами его доставили в больницу скорой медицинской помощи в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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