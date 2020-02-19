В Твери в результате ДТП иномарка врезалась в столб, пострадал водитель
Авария произошла около 20:49 вечера, 18 февраля, на проспекте Победы в районе дома №12, в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на регулируемом перекрестке, при развороте не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "NISSAN ALMERA" под управлением 23-летнего водителя, который ехал на зеленый сигнал светофора.
В реультате столкновения "NISSAN ALMERA" наехал на опору городского электроосвещения.
Виновник аварии с места ДТП скрылся. Водитель "NISSAN" был пристегнут ремнем безопасности, с травмами его доставили в больницу скорой медицинской помощи в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU