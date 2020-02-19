Мать-алиментщица будет отрабатывать долги на исправительных работах в Тверской области
Перед судом предстала 40-летняя жительница Краснохолмского района, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за долги по алиментам.
Отработав 50 часов на обязательных работах, которые ей назначил суд, к выплатам женщина не приступила и в результате задолжала на содержание своего 15-летнего сына 22 тысячи рублей.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал женщину виновной по ч.1 ст. 157 УК РФ и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU