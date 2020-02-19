Мать-алиментщица будет отрабатывать долги на исправительных работах в Тверской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:46:38+03:00

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Перед судом предстала 40-летняя жительница Краснохолмского района, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за долги по алиментам.

Отработав 50 часов на обязательных работах, которые ей назначил суд, к выплатам женщина не приступила и в результате задолжала на содержание своего 15-летнего сына 22 тысячи рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал женщину виновной по ч.1 ст. 157 УК РФ и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU