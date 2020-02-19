Ранее судимый житель Твери украл у москвича барсетку с деньгами

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:27:31+03:00

В ТВери у москвича украли барсетку с деньгами и документами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери с заявлением о краже обратился 58-летний житель Москвы. Мужчина сообщил полицейским, что у него украли барсетку с деньгами. Ущерб составил 37 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа установила, что потерпевший лишился денег, когда находился в гостях у малознакомого мужчины в поселке Сахарово. После выпивки гость уснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу сумки. Внутри находились деньги, телефон, банковские карты и документы.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый житель города Твери. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, похищенное он не вернул.

За кражу фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU