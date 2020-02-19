2020-02-19T11:27:31+03:00
Происшествия

Ранее судимый житель Твери украл у москвича барсетку с деньгами

Ущерб составил 37 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В ТВери у москвича украли барсетку с деньгами и документамиВ ТВери у москвича украли барсетку с деньгами и документамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери с заявлением о краже обратился 58-летний житель Москвы. Мужчина сообщил полицейским, что у него украли барсетку с деньгами. Ущерб составил 37 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа установила, что потерпевший лишился денег, когда находился в гостях у малознакомого мужчины в поселке Сахарово. После выпивки гость уснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу сумки. Внутри находились деньги, телефон, банковские карты и документы.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый житель города Твери. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, похищенное он не вернул.

За кражу фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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