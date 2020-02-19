Власти Твери хотят эвакуировать брошенную в Заволжье иномарку
Во вторник, 18 февраля, администрация Твери выпустила постановление об эвакуации транспортного средства с признаками брошенного (бесхозяйного). Речь идет об автомобиле марки "Chevrolet Lanos". Иномарка серого цвета, без регистрационных знаков стоит на улице 2-й Силикатной, д. 2/21.
У собственника есть 30 дней, чтобы убрать автомобиль с улицы своими силами и за свой счет эвакуировать его в предназначенное для хранения транспортных средств место или утилизировать в случае прекращения его эксплуатации.
В противном случае администрация сделает это принудительно, а расходы придется возместить владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU