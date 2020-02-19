Власти Твери хотят эвакуировать брошенную в Заволжье иномарку

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:04:10+03:00

У хозяина есть 30 дней, чтобы эвакуировать авто самостоятельно Фото: администрация Твери

У собственника есть 30 дней, чтобы убрать авто самостоятельно

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Во вторник, 18 февраля, администрация Твери выпустила постановление об эвакуации транспортного средства с признаками брошенного (бесхозяйного). Речь идет об автомобиле марки "Chevrolet Lanos". Иномарка серого цвета, без регистрационных знаков стоит на улице 2-й Силикатной, д. 2/21.

У собственника есть 30 дней, чтобы убрать автомобиль с улицы своими силами и за свой счет эвакуировать его в предназначенное для хранения транспортных средств место или утилизировать в случае прекращения его эксплуатации.

В противном случае администрация сделает это принудительно, а расходы придется возместить владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU