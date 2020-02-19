2020-02-19T10:51:05+03:00
Происшествия

На перекрестке в Пролетарском районе Твери сбили пешехода

Пострадавший перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора
Ольга ТРОФИМОВА
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На перекрестке в Твери сбили пешеходаНа перекрестке в Твери сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 19 февраля, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Республиканской, в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что, со слов очевидцев, пешеход переходил проезжую часть на красный сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения.

В результате ДТП пострадавший получил травму головы и был доставлен в больницу. Водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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