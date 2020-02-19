В Твери запустили новый автобусный маршрут №6
Утром, 19 февраля, новые автобусы поехали по маршруту №6: Юность (молодёжный жилой комплекс) – Мамулино.
Автобус поедет по следующей схеме: Мамулино - ул. Карбышева - ул. Машинистов - б-р Профсоюзов - ул. Строителей - ул. Бориса Полевого - ул. Маршала Конева - Комсомольская пл. - пр-т Калинина - ул. Брагина (в обратном направлении - ул. Бебеля) - ул. Новоторжская - Тверской пр-т - Новый Волжский мост - речной вокзал - ул. Горького - Петербургское ш. - пл. Конституции - ул. Паши Савельевой - ул. Фрунзе - ул. 1-ая Вагонников - ул. Хромова.
Постепенно будут модернизированы и оставшиеся маршруты, по которым также запустят новые автобусы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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