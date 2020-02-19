2020-02-19T08:48:17+03:00
Происшествия

На Петербургском шоссе в Твери легковушка протаранила 208-ю маршрутку

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП с маршруткой на Петербургском шоссе в Твери Фото: Юрий АНИСИМОВДТП с маршруткой на Петербургском шоссе в Твери Фото: Юрий АНИСИМОВ
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Авария произошла поздно вечером, 18 февраля, на Петербургском шоссе в Твери, у остановки "Вагоностроительный завод".

Маршрутка №208 начала движение на зеленый сигнал светофора, когда в нее въехал "Форд Куга".

Легковушка получила серьезные повреждения, в салоне зажало водителя. На месте работали спецслужбы.

После деблокировки из автомобиля водителя передали медикам для оказания помощи. В маршрутке пострадавших нет.

Водителя зажало в искореженной иномарке Фото: Юрий АНИСИМОВ

Водителя зажало в искореженной иномарке Фото: Юрий АНИСИМОВ

В автобусе никто не пострадал Фото: Юрий АНИСИМОВ

В автобусе никто не пострадал Фото: Юрий АНИСИМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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