«В гостях у епископа»: Митрополит Тверской и Кашинский Савва приглашает горожан на встречу

18 Февр. 2020 2020-02-18T23:05:02+03:00

Встреча состоится в Воскресенском кафедральном соборе. Фото: Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Тема новой беседы: «Христианство и жизнь в современном мире»

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20 февраля в Воскресенском кафедральном соборе Твери пройдет очередная встреча «В гостях у епископа». Журналистов и всех желающих жителей города приглашает Митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Тема новой беседы: «Христианство и жизнь в современном мире».

- По традиции в начале встречи вниманию собравшихся будет предложен для обсуждения Евангельский отрывок. Затем митрополит Савва ответит на вопросы участников и представителей СМИ. В том числе он выскажет свое мнение о событиях, имевших место быть в Воскресенском кафедральном соборе в начале февраля, - комментируют в Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Тверской и Кашинской епархии.

Начало встречи в 18.30.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU