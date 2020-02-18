«В гостях у епископа»: Митрополит Тверской и Кашинский Савва приглашает горожан на встречу
20 февраля в Воскресенском кафедральном соборе Твери пройдет очередная встреча «В гостях у епископа». Журналистов и всех желающих жителей города приглашает Митрополит Тверской и Кашинский Савва.
Тема новой беседы: «Христианство и жизнь в современном мире».
- По традиции в начале встречи вниманию собравшихся будет предложен для обсуждения Евангельский отрывок. Затем митрополит Савва ответит на вопросы участников и представителей СМИ. В том числе он выскажет свое мнение о событиях, имевших место быть в Воскресенском кафедральном соборе в начале февраля, - комментируют в Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Тверской и Кашинской епархии.
Начало встречи в 18.30.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU