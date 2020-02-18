Жителей Твери приглашают в императорские комнаты железнодорожного вокзала Твери
22 февраля жителей Твери приглашают совершить путешествие в прошлое, посетить железнодорожную станцию Тверь - станцию I (высшего) класса среди промежуточных станций Николаевской железной дороги.
- Тверской станционный комплекс середины позапрошлого века уникален в своей сохранности. Программа позволит по-другому взглянуть на такой уже привычный логистический объект, открыть для себя вокзал как один из немногих подлинников промышленной архитектуры 1840-х годов, узнать какое значение город Тверь оказал на развитие транспортной отрасли в целом. История оживет на ваших глазах! – рассказывают организаторы из АНО "Город-Музей".
Во время путешествия гости окажутся и в императорских комнатах вокзала станции Тверь, где не только увидят, но и станут частью жизни в belle epoque, прекрасной эпохи модерна.
Прекрасный бонус: для каждой группы будет организован буфет по историческим рецептам!
Продолжительность экскурсии с угощениями — 2 часа. Сеансы: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30. Количество мест в группе ограничено.
Подробности и билеты здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU