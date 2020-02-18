Жителей Твери приглашают в императорские комнаты железнодорожного вокзала Твери

18 Февр. 2020 2020-02-18T22:48:04+03:00

Где они смогут посетить модный показ, послушать граммофон и угоститься в историческом буфете

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22 февраля жителей Твери приглашают совершить путешествие в прошлое, посетить железнодорожную станцию Тверь - станцию I (высшего) класса среди промежуточных станций Николаевской железной дороги.

- Тверской станционный комплекс середины позапрошлого века уникален в своей сохранности. Программа позволит по-другому взглянуть на такой уже привычный логистический объект, открыть для себя вокзал как один из немногих подлинников промышленной архитектуры 1840-х годов, узнать какое значение город Тверь оказал на развитие транспортной отрасли в целом. История оживет на ваших глазах! – рассказывают организаторы из АНО "Город-Музей".

Во время путешествия гости окажутся и в императорских комнатах вокзала станции Тверь, где не только увидят, но и станут частью жизни в belle epoque, прекрасной эпохи модерна.

Прекрасный бонус: для каждой группы будет организован буфет по историческим рецептам!

Продолжительность экскурсии с угощениями — 2 часа. Сеансы: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30. Количество мест в группе ограничено.

Подробности и билеты здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU