В Тверской области полицейские задержали мужчину, находившегося в Федеральном розыске

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:14:58+03:00

Он заключен под стражу

Изменить размер текста: A A

В Конаковском районе сотрудники уголовного розыска отдела МВД России задержали 38-летнего мужчину, который находился в Федеральном розыске.

Мужчину подозревают в уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдении установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений.

За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы сроком на один год. Фигурант доставлен в отдел полиции и заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU