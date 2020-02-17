В Тверской области полицейские задержали мужчину, находившегося в Федеральном розыске
Он заключен под стражу
Полицейские задержали мужчину, находившегося в Федеральном розыске Фото: архив "КП"
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В Конаковском районе сотрудники уголовного розыска отдела МВД России задержали 38-летнего мужчину, который находился в Федеральном розыске.
Мужчину подозревают в уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдении установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений.
За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы сроком на один год. Фигурант доставлен в отдел полиции и заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU