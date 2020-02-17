Два светофора в Твери перешли на новый режим работы
Надвух перекрестках для пешеходов появилась отдельная секция
По новой схеме заработали светофоры на пересечениях Тверского проспекта с улицами Желябова и Новоторжской Фото: администрация Твери
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На минувших выходных по новой схеме заработали светофоры на пересечениях Тверского проспекта с улицами Желябова и Новоторжской. Теперь для пешеходов там выделена отдельная светофорная фаза.
- В то время, как пешеходы переходят проезжую часть, движение автотранспорта запрещено во всех направлениях, - сообщили в администрации Твери.
В ближайшее время будет проведен мониторинг потоков пешеходов и транспорта, после чего фазы светофоров отрегулируют.
ИСТОЧНИК KP.RU