День защитника Отечества в Твери отметят фейерверком и праздничным концертом

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:57:26+03:00

День защитника Отечества в Твери отметят праздничным фейерверком Фото: Виктория ЖУКОВА

Мероприятия также пройдут в городских Домах культуры

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В Твери началась подготовка к празднованию Дня защитника Отечества. Накануне праздника в городских ДК и подростково-молодежных центрах по месту жительства пройдут праздничные концерты, акции.

В воскресенье, 23 февраля, праздник начнется с церемоний возложения цветов.

В 9:00 в Пролетарском районе состоится возложение цветов у мемориального комплекса на Комсомольской площади у памятника Степану Горобцу.

В 10:00 у братского захоронения в поселке Мигалово и у Волынского захоронения состоятся митинги. В это же время состоится возложение цветов на Смоленском воинском захоронении.

В центре города цветы будут возлагать к братскому захоронению на площади Ленина в 10:15 и у стелы "Тверь-город воинской славы" в 11:00.

В 11:00 в ДК "Пролетарка" состоится праздничный концерт.

А в 20:00 над городом у Обелиска Победы запустят праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU