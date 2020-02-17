День защитника Отечества в Твери отметят фейерверком и праздничным концертом
В Твери началась подготовка к празднованию Дня защитника Отечества. Накануне праздника в городских ДК и подростково-молодежных центрах по месту жительства пройдут праздничные концерты, акции.
В воскресенье, 23 февраля, праздник начнется с церемоний возложения цветов.
В 9:00 в Пролетарском районе состоится возложение цветов у мемориального комплекса на Комсомольской площади у памятника Степану Горобцу.
В 10:00 у братского захоронения в поселке Мигалово и у Волынского захоронения состоятся митинги. В это же время состоится возложение цветов на Смоленском воинском захоронении.
В центре города цветы будут возлагать к братскому захоронению на площади Ленина в 10:15 и у стелы "Тверь-город воинской славы" в 11:00.
В 11:00 в ДК "Пролетарка" состоится праздничный концерт.
А в 20:00 над городом у Обелиска Победы запустят праздничный фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU