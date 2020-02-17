2020-02-17T12:57:26+03:00
Досуг

День защитника Отечества в Твери отметят фейерверком и праздничным концертом

Мероприятия также пройдут в городских Домах культуры
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
День защитника Отечества в Твери отметят праздничным фейерверкомДень защитника Отечества в Твери отметят праздничным фейерверкомФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Твери началась подготовка к празднованию Дня защитника Отечества. Накануне праздника в городских ДК и подростково-молодежных центрах по месту жительства пройдут праздничные концерты, акции.

В воскресенье, 23 февраля, праздник начнется с церемоний возложения цветов.

В 9:00 в Пролетарском районе состоится возложение цветов у мемориального комплекса на Комсомольской площади у памятника Степану Горобцу.

В 10:00 у братского захоронения в поселке Мигалово и у Волынского захоронения состоятся митинги. В это же время состоится возложение цветов на Смоленском воинском захоронении.

В центре города цветы будут возлагать к братскому захоронению на площади Ленина в 10:15 и у стелы "Тверь-город воинской славы" в 11:00.

В 11:00 в ДК "Пролетарка" состоится праздничный концерт.

А в 20:00 над городом у Обелиска Победы запустят праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госавтоинспекторы Тверской области продолжают проверки автобусов
В СНТ под Тверью из дома дачника украли электропроводку и велосипед
В Тверской области полицейские задержали мужчину, находившегося в Федеральном розыске
Два светофора в Твери перешли на новый режим работы
День защитника Отечества в Твери отметят фейерверком и праздничным концертом
В Тверской области в ДТП пострадали четыре человека
Российская государственная цирковая компания представляет в Тверском цирке новый проект «Легенда цирка»
Пропавший в Тверской области студент вернулся в общежитие
В Тверской области начнут активнее развивать музеи
В Тверской области мужчина застрелил двоих соседей из охотничьего ружья
Семнадцатилетний студент колледжа ушел из общежития и пропал в Тверской области
В Твери легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
Из Нелидова в Тверь на вертолете доставлен мужчина
В Твери завершается прием заявок на конкурс "Наш папа самый лучший!"
Тверское «Динамо» одержало победу в матче с воронежским «Бураном»
Гастроли «Русского балета» в Твери завершились дождем из лепестков роз
Ботанический сад Твери приглашает на мастер-класс «Тайны гербария»
20-летний житель Подмосковья выпил с 44-летней подругой в Тверской области, а потом обокрал её
"Завораживает абсолютно": В тверском Театре кукол состоялась премьера спектакля "Дары волхвов"
Пожарные Твери вынесли из горящей квартиры мужчину
Матч тверского «Динамо» и воронежского «Бурана» начнется с музыки «Ундервуда»
30-летний безработный угнал в Тверской области мотоцикл «Хонда»