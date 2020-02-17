В Тверской области в ДТП пострадали четыре человека
Авария произошла в Калязине
В ДТП пострадали четыре человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП случилось днем, 17 февраля, в Калязине Тверской области.
По сообщению регионального УГИБДД России, на пересечении ул. Шорина и ул. Ленина водитель, управляя автомобилем "Нива", при повороте налево, не предоставил преимущество автомобилю "ВАЗ 2104", двигавшемуся во встречном направлении.
В результате столкновения пострадали водители и пассажиры автомобилей. Участник ДТП трезвые, угрозы их жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU