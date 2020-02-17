Пропавший в Тверской области студент вернулся в общежитие

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:35:28+03:00

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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В Тверской области пропавший 17 февраля подросток вернулся в общежитие. Ранее о том, что Кирилл Викторович Елагин исчез, сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

В соответствии с поступившим сообщением следователи и сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы выезжали по месту последнего пребывания несовершеннолетнего, опросили знакомых, воспитателей, директора колледжа.

17 февраля несовершеннолетний вернулся в общежитие. Следствием устанавливаются все обстоятельства его исчезновения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU