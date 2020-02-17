2020-02-17T12:12:59+03:00
Звезды

В Тверской области начнут активнее развивать музеи

Такую задачу поставил глава региона
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с новым руководителем Тверского государственного объединенного музея Ириной Репиной. Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя провёл встречу с новым руководителем Тверского государственного объединенного музея Ириной Репиной. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя обсудил с новым руководителем Тверского государственного объединенного музея Ириной Репиной перпективы развития музейного простанства в Верхневолжье. Напомним, что ещё недавно Ирина Репина возглавляла региональный комитет по делам культуры.

Игорь Руденя на встрече указал на то, что нужно активнее развивать филиальную сеть Тверского госмузея.

- Наши учреждения должны конкурировать с лучшими музеями страны, - заметил губернатор. - При этом акцент нужно делать на истории Верхневолжья, разных периодах развития нашего региона.

Упор будет сделан на модернизации музеев в крупных городах Тверской области – Осташкове, Ржеве, Калязине, Кашине и других.

Игорь Руденя дал пару конретных поручений: разработать концепцию развития музейного пространства региона, а также усилить работу по ремонту и реставрации музеев.

Добавим, что в 2019 году Тверской государственный объединенный музей посетили более 354 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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