В Тверской области мужчина застрелил двоих соседей из охотничьего ружья

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:21:42+03:00

На месте работали следователи, криминалисты и полиция Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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В Тверской области следователи задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двоих человек. Тела убитых - 28-летнего и 45-летнего жителей города Кимры - с огнестрельными ранениями были обнаружены 15 февраля во дворе их дома.

- По факту убийства следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 222, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ), - сообщили в региональном СКР.

Следствие считает, что в минувшую пятницу, 14 февраля, один и убитых мужчин поссорился с подозреваемым. Мужчины подрались. Той же ночью подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и желая отомстить за причиненные увечья, взял дома ружье, которое хранил там на законных основаниях, и пришел к дому неприятеля.

Злоумышленник постучался в калитку, а когда хозяин открыл дверь, выстрелил в него из ружья. В этот момент из дома вышел 28-летний мужчина и также был убит смертельным выстрелом.

Следователями, криминалистами совместно с сотрудниками регионального УМВД России проведен ряд следственных и процессуальных действий, с места происшествия изъяты предметы и объекты, интересующие следствие, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, задержан подозреваемый.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в ведомстве.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU