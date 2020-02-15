2020-02-16T00:26:41+03:00
Общество

Привлечение санитарной авиации потребовалось для транспортировки в Тверь пациентки

Женщину доставили в областную больницу из Нелидово
Ирина ТАРАСОВА
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Неотложная помощь потребовалась для транспортировки пациентаНеотложная помощь потребовалась для транспортировки пациентаФото: Ирина ТАРАСОВА
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15 февраля в Тверской области была привлечена санитарная авиация МЧС России.

Неотложная помощь потребовалась для транспортировки пациента в областную клиническую больницу города Твери из Нелидовской ЦРБ.

В 15:05 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево.

Спустя три часа, в 18:26, пациентку доставили в медучреждение Твери.

Напомним, авиация МЧС России – один из наиболее оперативных и эффективных способов помощи населению. Она незаменима при тушении крупных техногенных и природных пожаров, оказании гуманитарной помощи, необходимости срочной транспортировки пострадавших в том или ином происшествии или просто тяжелобольных людей в медицинские учреждения.

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Санавиация используется тогда, когда пациент очень тяжел, находится далеко, а самого главного - времени - критично мало. За пять месяцев только на одном вертолете было совершено 103 вылета и эвакуировано 122 пациента. 41 из них был с инфарктом. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Привлечение санитарной авиации потребовалось для транспортировки в Тверь пациентки
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