2020-02-15T21:49:22+03:00
Звезды

Зрители «Сказок про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗе смогут помочь бездомным животным

Акция пройдет перед началом спектакля
Ирина ТАРАСОВА
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Премьерные показы продолжаютсяПремьерные показы продолжаютсяФото: Ирина ТАРАСОВА
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16 февраля в Тверском Театре юного зрителя пройдет спектакль «Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» московского режиссера Натальи Пахомовой. Напомним, премьера в ТЮЗе состоялась 12 февраля.

Однако на этот раз можно будет не только видеть удивительно добрую постановку. Впервые в стенах ТЮЗа пред началом спектакля пройдет акция в ходе которой, можно будет помочь бездомным животным.

А желающие смогут даже найти себе верного четвероногого друга.

Начало спектакля в 12:00.

Увидеть этот спектакль можно еще 27 февраля и 22 марта!

ИСТОЧНИК KP.RU

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