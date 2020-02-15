Зрители «Сказок про пёсика и кошечку» в тверском ТЮЗе смогут помочь бездомным животным
Акция пройдет перед началом спектакля
Премьерные показы продолжаютсяФото: Ирина ТАРАСОВА
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16 февраля в Тверском Театре юного зрителя пройдет спектакль «Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» московского режиссера Натальи Пахомовой. Напомним, премьера в ТЮЗе состоялась 12 февраля.
Однако на этот раз можно будет не только видеть удивительно добрую постановку. Впервые в стенах ТЮЗа пред началом спектакля пройдет акция в ходе которой, можно будет помочь бездомным животным.
А желающие смогут даже найти себе верного четвероногого друга.
Начало спектакля в 12:00.
Увидеть этот спектакль можно еще 27 февраля и 22 марта!
ИСТОЧНИК KP.RU