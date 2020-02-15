В воскресенье и понедельник в Твери порывы ветра будут сбивать с ног
Будьте бдительны и осторожны
В воскресенье и в понедельник - сильные порывы ветраФото: Евгения ГУСЕВА
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С 16 февраля настроение погоды в Тверской области ухудшится.
В воскресенье, 16 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью в западных, северо-западных районах небольшой снег, днем мокрый снег и гололедица.
А вот ветер, хоть и будет южным и юго-западным, но дуть будет сильно. Порывы ветра 16 февраля будут достигать 17 метров в секунду. А 17 февраля дойдут до 22 м/с.
- Будьте бдительны и осторожны! Телефон спасения: 101, 112, - напоминают в ГУ МЧС России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU