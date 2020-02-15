На трассе М-10 в Тверской области столкнулись легковушка и грузовик

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:47:55+03:00

Произошло столкновение легкового и грузового автомобиля. Есть пострадавший. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

15 февраля на 168 км федеральной автодороги М-10 «Россия»произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщение об этом поступило и в ГУ МЧС Росии по Тверской области.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что столкнулись легковой и грузовой автомобили. Есть и пострадавший, водитель иномарки.

На место работали: отделение пожарно-спасательной части №1, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Аварийно-спасательные работы не проводились.

О причине ДТП пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU