2020-02-15T18:47:55+03:00
Происшествия

На трассе М-10 в Тверской области столкнулись легковушка и грузовик

Есть пострадавший
Ирина ТАРАСОВА
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Произошло столкновение легкового и грузового автомобиля. Есть пострадавший. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПроизошло столкновение легкового и грузового автомобиля. Есть пострадавший. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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15 февраля на 168 км федеральной автодороги М-10 «Россия»произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщение об этом поступило и в ГУ МЧС Росии по Тверской области.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что столкнулись легковой и грузовой автомобили. Есть и пострадавший, водитель иномарки.

На место работали: отделение пожарно-спасательной части №1, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Аварийно-спасательные работы не проводились.

О причине ДТП пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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