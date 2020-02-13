«25 по течению»: Группа «Река» отметит в Твери юбилей

13 Февр. 2020 2020-02-14T00:19:23+03:00

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15 февраля в Твери всех ждут на яркой вечеринке, посвященной юбилею одной из легендарных групп Твери - «Река». Коллективу в этом году исполняется 25 лет!

Праздничную программу «25 по течению!», в которой прозвучат как известные, так и не часто звучащие песни группы, подготовили Майк Жигачев, Александр Паньшин, Дмитрий Зайденберг и Герман Иванов.

- Мы, разумеется, не могли не отметить это событие в родной Твери и с огромной радостью приглашаем вас разделить с нами тепло, любовь, веселье, искренность - всё то, чем мы обмениваемся на концертах! - приглашают музыканты.

Будут и гости вечера. Среди них: Александр Ажмуханов (мелодика, флейта), группа «Археоптерикс» и другие.

Кстати, в преддверии юбилея музыканты раскрывают секрет возникновения группы: «Легенда гласит, что мысль о создании «Реки» родилась за распитием фруктового кефира в 1995 году».

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.

Начало в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU