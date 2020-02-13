2020-02-14T00:19:23+03:00
Звезды

«25 по течению»: Группа «Река» отметит в Твери юбилей

Начало в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Михаил (Майк) Жигачев - вокал и акустическая гитара группы "Река". Фото: из архива группы "Река"Михаил (Майк) Жигачев - вокал и акустическая гитара группы "Река". Фото: из архива группы "Река"
Изменить размер текста:

15 февраля в Твери всех ждут на яркой вечеринке, посвященной юбилею одной из легендарных групп Твери - «Река». Коллективу в этом году исполняется 25 лет!

Праздничную программу «25 по течению!», в которой прозвучат как известные, так и не часто звучащие песни группы, подготовили Майк Жигачев, Александр Паньшин, Дмитрий Зайденберг и Герман Иванов.

- Мы, разумеется, не могли не отметить это событие в родной Твери и с огромной радостью приглашаем вас разделить с нами тепло, любовь, веселье, искренность - всё то, чем мы обмениваемся на концертах! - приглашают музыканты.

Будут и гости вечера. Среди них: Александр Ажмуханов (мелодика, флейта), группа «Археоптерикс» и другие.

Кстати, в преддверии юбилея музыканты раскрывают секрет возникновения группы: «Легенда гласит, что мысль о создании «Реки» родилась за распитием фруктового кефира в 1995 году».

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.

Начало в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«25 по течению»: Группа «Река» отметит в Твери юбилей
Коммунальщики в Твери сливали кипяток через крышу двухэтажного дома на улице Орджоникидзе
В Тверской области обезвредили более 30 снарядов времен войны
В Твери на бульваре Профсоюзов горел троллейбус
30-летний юбилей отметит Тверская организация инвалидов «Клуб «Надежда»
Голосование читателей "КП"-Тверь" за "Учителя года" и "Воспитателя года-2020" завершится утром 14 февраля
В Пенсионном фонде объяснили, кто в Тверской области считается предпенсионером в 2020 году
Предпринимателям Тверской области дадут 485 млн рублей взаймы
За уклонение от административного надзора жительница Тверской области отправится в колонию на четыре месяца
Госавтоинспекторы в Твери проверили, как водители соблюдают правила перевозки детей
На участке трассы М-9 "Балтия" в Тверской области временно изменена схема движения
Дачу пенсионерки обокрали в Калининском районе Тверской области
Житель деревни в Тверской области незаконно использовал для рыбоводства природный ручей
Тверской областной суд рассмотрит жалобу защиты Эмиля Байрамова 14 февраля
Руководитель следственного управления полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан
В Тверской области вновь возьмутся за капремонт Кимрской больницы
Жители Тверской области могут рассказать о своих родственниках-ветеранах через проект "Дорога памяти"
Группа "Ундервуд" выступит на матче "Динамо" Тверь с воронежским "Бураном"
Тверской скорой помощи купили 57 кардиографов с интересной функцией
Из-за неприязни житель Тверской области сжег дом и имущество своей знакомой