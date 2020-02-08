2020-02-08T09:38:08+03:00
Общество

Акция в память о дне начала вывода советских войск из Афганистана состоится в Твери

Принять участи приглашают всех желающих
Виктория ТУШКОВА
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С собой в обелиску Победы просят принести одну гвоздикуС собой в обелиску Победы просят принести одну гвоздикуФото: Алла Волкова
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15 февраля - день начала вывода советских войск из Афганистана. В преддверии этой даты в Твери состоится памятная акция.

Сегодня, 8 февраля, всех желающих приглашают собраться в 18:30 у обелиска Победы. Каждого пришедшего просят захватить с собой листок со стихотворением о войне и одну гвоздику.

По очереди собравшиеся прочтут стихи, держа в руках свечу. Свечи организаторы раздадут на месте. После этого из свечей будет выложена дата вывода войск из Афганистана и разложены гвоздики.

СПРАВКА "КП"

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с Женевскими соглашениями. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок.

В первые три месяца Афганистан покинули более 50 тысяч военнослужащих. Ещё 50 100 вернулись в Советский Союз с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.

В начале ноября 1988 года в Афганистане активизировались душманы и вывод советских войск был приостановлен. Окончательное решение о полном выводе наших войск было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 25 января 1989 года. Завершающая операция по выводу советских войск из Афганистана происходила в конце января — первой половине февраля 1989 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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