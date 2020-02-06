В магазинах Тверской области нашли масло с кишечной палочкой

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:17:26+03:00

В Тверской области нашли масло с кишечной палочкой Фото: Андрей МИНАЕВ

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Инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области взяли пробы молочной продукции на молокоперерабатывающем предприятии Западнодвинского района.

Проверка показала в пробах сливочного масла "Традиционное" жирностью 82,5%, произведенном по месту отбора, наличие бактерий группы кишечной палочки.

Опасные микробы также были обнаружены в сливочном масле, произведенном в Новгородской области. Товар продавался в торговой точке города Бологое.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU