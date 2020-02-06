В магазинах Тверской области нашли масло с кишечной палочкой
Инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области взяли пробы молочной продукции на молокоперерабатывающем предприятии Западнодвинского района.
Проверка показала в пробах сливочного масла "Традиционное" жирностью 82,5%, произведенном по месту отбора, наличие бактерий группы кишечной палочки.
Опасные микробы также были обнаружены в сливочном масле, произведенном в Новгородской области. Товар продавался в торговой точке города Бологое.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU