В Спасо-Преображенском соборе Твери подключили систему водяного отопления

30 Янв. 2020 2020-01-30T23:19:13+03:00

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Как себя чувствует Спасо-Преображенский собор Твери в такую нестабильную зиму? То дожди, то мокрый снег привели к появлению разговоров, что собор начало заливать. Все слухи разоблачили на встрече с журналистами 30 января. Прошла она в Тверском епархиальном управлении.

- В настоящее время в соборе установлена временная крыша, часть её уже покрыли медью, остальная часть закрыта. Собор не протекает. Более того, его просушивают изнутри, - прокомментировал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, пресс-секретарь Тверской епархии Александр Душенков.

Подробнее о работах рассказывает пресс-служба фонда «Собор»: "Соборному зданию необходимо поддержание непрерывного режима внутреннего отопления при температуре близкой к 15 градусам. На сегодняшний день в цоколе собора произведено подключение временной системы водяного отопления с разводкой труб и с установкой отопительных приборов догрева — тепловентиляторов".

В планах дальнейших работ в соборе: сначала установить иконостас, кстати, заказывали его не в Твери. Работа ним продолжается. Что касается росписи стен собора, то об этом говорить пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU