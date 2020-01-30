2020-01-30T22:26:45+03:00
Общество

Новый пресс-секретарь Тверской епархии рассказал о приоритетных направлениях работы на год

Также на встрече обсудили предстоящие праздники и церковные события февраля
Ирина ТАРАСОВА
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Новый руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Тверской епархии протоиерей Александр ДушенковНовый руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Тверской епархии протоиерей Александр ДушенковФото: Ирина ТАРАСОВА
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21 января стало известно, что новым пресс-секретарем Тверской епархии был назначен настоятель Покровского храма протоиерей Александр Душенков. Впрочем, пресс-секретарь это не совсем верно. Если быть точным, должность звучит – руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Тверской епархии.

30 января на встрече с журналистами отец Александр пояснил.

- Ещё раз подчеркну, что предыдущий руководитель отец Сергий Дмитриев сам попросил, чтобы его сняли с данного поста в силу состояния здоровья и объема работ в храме Ксении Петербуржской, где он служит настоятелем. Владыка пошел навстречу.

Далее речь шла о новой концепции работы информационной службы. Коренных перемен не будет. Приоритетные направления на этот год следующие - конкретная помощь церкви людям (подросткам, матерям-одиночкам, обездоленным людям), а также состояние и судьба поруганных святынь (храмов). В ближайших планах - создание Фонда поруганных святынь региона.

- Открытость в работе с прихожанами остается. Встречи в неформальной обстановке с Владыкой Саввой, где каждый может задать ему интересующий вопрос, продолжатся. Со всеми надо дружить, - подчеркнул отец Александр.

Также на встрече обсудили предстоящие праздники и церковные события февраля, после чего отец Александр ответил на вопросы журналистов, в частности, рассказал о состоянии Спасо-Преображенского собора и пояснил о возможности появления в Твери семинарии. По последнему пункту отметим кратко: все разговоры сильно преувеличены.

Встреча с журналистами прошла в трапезной Тверского епархиального управления Фото: Ирина ТАРАСОВА

Встреча с журналистами прошла в трапезной Тверского епархиального управленияФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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