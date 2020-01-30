Светящийся шар на Трёхсвятской разобрали, но кое-что из новогоднего убранства в Твери осталось

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:59:42+03:00

Светодиодные конструкции и ёлки отправляются на склад до следующего Нового года

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Кончается январь, а с ним уходит и новогоднее настроение. В городе демонтируют праздничные украшения - разбирают ёлки и снимают гирлянды. Уже далеко не первый день, как площадь перед цирком покинул надувной Дед Мороз, а сегодня на улице Трёхсвятской разбирали большой светодиодный шар.

Фото процесса разборки шара опубликовало сообщество "Тверь ВКонтакте". В комментариях под фотографией кто-то жалеет об ушедшем празднике, а кто-то шутит, что ёлки в январе убирают лишь слабаки.

Тех, кто печалится, что праздники прошли, можно немного утешить: не все светящиеся конструкции в городе разобраны. Например, не так далеко от Трёхсвятской, на Тверской площади до сих пор сияет светодиодный фонтан, установленный над фонтаном настоящим, законсервированным на зиму.

Светящийся фонтан недалеко от цирка ещё на месте.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU