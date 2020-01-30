Семилетняя девочка пострадала в Твери в ДТП
Столкнулись три автомобиля
В ДТП пострадал пассажир Тойоты, девочка 7 летФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Вечером 30 января в Твери по адресу Московское шоссе, дом 20 произошло столкновение трех автомобилей.
Водитель Сузуки Джимни не справился с управлением, после чего выехал на встречку, где и столкнулся с Ладой Грантой и Тойотой Короллой.
- В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Тойоты, семилетняя девочка. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму - комментируют в УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU