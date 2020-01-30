Судья в отставке устроила выставку своих картин в Твери
В библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина на проспекте Победы, 32/3, открылась персональная выставка картин Валентины Крыловой, судьи в отставке Тверского областного суда.
- Выставка называется "Космогония", работы, представленные на ней, отличаются яркостью, оптимизмом, особой энергетической наполненностью за счет смелого, порой, неожиданного цветового решения, - сообщает пресс-служба Тверского областного суда.
Посетить выставку можно до 20 февраля.
Увидеть работы Валентины Крыловой можно в библиотеке им. М.Е. Салткова-Щедрина Фото: пресс-служба Тверского областного суда
Увидеть работы Валентины Крыловой можно в библиотеке им. М.Е. Салткова-Щедрина Фото: пресс-служба Тверского областного суда
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