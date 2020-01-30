2020-01-30T18:10:26+03:00
Общество

Запись первоклашек в школы началась в Твери

В первую очередь школа принимает детей с закреплённой за ней территории
Виктория ТУШКОВА
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В прошлом, 2019 году, в первые классы школ Твери пошли 5700 учеников.В прошлом, 2019 году, в первые классы школ Твери пошли 5700 учеников.Фото: Петр СОКОЛОВ
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В четверг, 30 января, во всех школах областной столицы начался приём заявлений на зачисление детей в первый класс.

За каждой школой закреплена своя территория. Узнать, относится ли ваш дом к выбранной школе можно на её сайте. Эта информация должна быть опубликована в открытом доступе.

Без проблем школа примет первоклашку, который живёт на территории, относящейся к этой школе. Набор учеников с закреплённых территорий продлится до 30 июня. А вот для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений начнётся не позднее 1 июля текущего года. Такой ребёнок сможет попасть в выбранную школу, если там останутся свободные места.

В администрации Твери напоминают, что заявление на зачисление ребёнка в первый класс можно подать через портал образовательных услуг Тверской области или портал госуслуг. Оригиналы документов в этом случае надо будет предоставить в школу в течение трёх дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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